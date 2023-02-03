Более 500 вопросов от жителей поступило в ходе Публичного отчета мэра Вологды за 2022 год

03.02.2023 [Общество]

Итоговый прямой эфир в рамках Публичного отчета пройдет 6 февраля в 19.30 на странице мэра Вологды Сергея Воропанова в социальной сети. В ходе эфира мэр Вологды ответит на наиболее популярные и актуальные вопросы, поступившие ранее от горожан. Также жители смогут задать свои вопросы в режиме онлайн в течение прямого эфира. 

Напомним, что Публичный отчёт стартовал 16 января. Он проходит в формате видеороликов, в которых подводятся итоги работы за 2022 год по 9 основным направлениям деятельности. Ролики транслируются на странице Сергея Воропанова в социальной сети. Так, вологжане познакомились с результатами работы в сфере экономики, градостроительства, молодежной политики, культуры, физкультуры, строительства и ремонта дорог, образования, городского хозяйства и других сфер. Эти видеоотчеты набрали на данный момент более 1,3 млн просмотров. Сегодня выйдет финальный ролик отчета, посвященный различным форматам работы с населением.

Вологжане могут подключиться к обсуждению итогов года, задавать вопросы и высказывать свои предложения. На данный момент поступило более 500 вопросов, и их прием продолжается. Направить свой вопрос можно любым удобным из перечисленных способов: в комментариях под роликами, на сайте sergeyvoropanov.ru, позвонив в колл-центр по телефону 8-800-302-16-17 или заполнив бланк, вырезанный из газеты Вологда. РФ. Бланк можно принести в редакцию издания по адресу: ул. Козленская, д. 11.
 

Тэги: публичный отчет

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