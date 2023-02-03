В Вологде мужчина пытался украсть два женских свитера, надев их на себя

03.02.2023 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего жителя Архангельской области, который пытался украсть одежду из магазина на Окружном шоссе.

Выяснилось, что он взял джинсы, зашёл в примерочную, а потом прошёл мимо кассы, но на выходе из торговой точки сработали металлодетекторы. Оказалось, что он спрятал джинсы за пазуху.

«При более детальном осмотре выяснилось, что помимо этого на мужчине под верхней одеждой также были надеты два женских свитера, продаваемые в данном магазине. Общая сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тэги: кража, одежда, магазины, Росгвардия

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