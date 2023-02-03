В Белозерске пьяный мужчина устроил скандал в редакции газеты

В Белозерске суд привлёк 42-летнего местного жителя к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Установлено, что днём 19 декабря 2022 года пьяный мужчина пришёл в редакцию газеты «Белозерье», заявил редактору, что хочет быть поэтом и просил взять его на работу.

«На требования работника редакции покинуть кабинет, отреагировал агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью, покинуть помещение отказывался, в связи с чем был вызван наряд полиции», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде мужчина частично признал вину и не отрицал факт правонарушения, но отметил, что не ругался нецензурно. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.