В Вологде два человека пострадали в ДТП на улице Ленинградской

В Вологде 24-летний мужчина и 29-летняя женщина пострадали при столкновении автомобилей «КИА Рио» и «Ауди».

Оба обратились в больницу ночью 3 февраля. В ходе проверки выяснилось, что они пострадали в ДТП, которое произошло на перекрёстке улицы Ленинградской и Окружного шоссе 2 февраля в 22:30. Установлено, что 28-летний водитель «КИА» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Ауди» под управлением 25-летнего мужчины, который ехал ему навстречу.

Пострадавшие — пассажиры указанных машин — получили ушибы. Им назначено амбулаторное лечение, сообщает городской отдел ГИБДД.