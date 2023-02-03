В Вологде два человека пострадали в ДТП на улице Ленинградской

03.02.2023 [Происшествия]

В Вологде 24-летний мужчина и 29-летняя женщина пострадали при столкновении автомобилей «КИА Рио» и «Ауди».

Оба обратились в больницу ночью 3 февраля. В ходе проверки выяснилось, что они пострадали в ДТП, которое произошло на перекрёстке улицы Ленинградской и Окружного шоссе 2 февраля в 22:30. Установлено, что 28-летний водитель «КИА» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Ауди» под управлением 25-летнего мужчины, который ехал ему навстречу.

Пострадавшие — пассажиры указанных машин — получили ушибы. Им назначено амбулаторное лечение, сообщает городской отдел ГИБДД.

Тэги: ДТП, авария, пострадавшие
фото отдела ГИБДД по Вологде

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