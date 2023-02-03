В Череповце оператора сотовой связи наказали за предоставление трафика мошенникам

В Череповце суд привлёк директора организации — оператора сотовой связи — к административной ответственности за нарушение законодательства о связи.

В рамках расследования уголовных дел о дистанционных мошенничествах было установлено, что злоумышленники звонили потерпевшим под видом работников банков и сотрудников правоохранительных органов с различных абонентских номеров.

«При этом оператором сотовой связи, обслуживающим абонентские номера этих лиц, является общество с ограниченной ответственностью „МТ Техно Череповец“, через техническое оборудование которого прошли вызовы с подменными российскими абонентскими номерами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

От действий мошенников пострадали три человека. Общая сумма ущерба составила больше 870 тысяч рублей.

При таких обстоятельствах суд назначил директору фирмы наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей.