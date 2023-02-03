В Бабаевском округе мужчина пострадал при пожаре в деревянном доме

В городе Бабаево 51-летний мужчина пострадал при пожаре в деревянном доме.

Сообщение о возгорании в доме № 15 на улице Железнодорожной поступило 2 февраля в 17:16. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Огнём повреждены четыре квартиры и кровля по всей площади здания. Пострадавшего госпитализировали с ожогом. Он и двое его соседей смогли сами выбраться из дома до прибытия пожарных.

Предварительная причина происшествия — недостаток изготовления электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.