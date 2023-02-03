В Бабаевском округе мужчина пострадал при пожаре в деревянном доме

03.02.2023 [Происшествия]

В городе Бабаево 51-летний мужчина пострадал при пожаре в деревянном доме.

Сообщение о возгорании в доме № 15 на улице Железнодорожной поступило 2 февраля в 17:16. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Огнём повреждены четыре квартиры и кровля по всей площади здания. Пострадавшего госпитализировали с ожогом. Он и двое его соседей смогли сами выбраться из дома до прибытия пожарных.

Предварительная причина происшествия — недостаток изготовления электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, пострадавший, получил ожог
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области подтвердил смерть шестерых мобилизованных в ходе СВО
Бывший военный ЧВК «Вагнер», обвиняемый в обороте наркотиков, сбежал от полиции в Ивановской области
В Вологде пенсионер за рулем автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину
В Вологде устанавливают личность женщины, погибшей в ДТП в микрорайоне Зеленый город
В ходе СВО погиб житель Харовского района
В ходе СВО погиб воспитатель кадетского класса 15-й школы города Вологды
Астраханцев возмутили слова Вологодского губернатора о лидерстве региона по производству черной икры
В ходе СВО погиб вологжанин Андрей Голубев
80-летняя бабушка решила дойти пешком из Вологды в Тотьму
В ходе спецоперации погиб житель Вожегодского округа

Похожие новости

В здании детского сада на улице Гоголя в Вологде произошёл пожар

Предварительная причина происшествия — нарушения правил эксплуатации электроприборов

899
0

В Вологодском районе мужчина погиб при пожаре в дачном доме

Предварительная причина происшествия — неисправность электрооборудования

620
0

В Вологде сгорела хозяйственная постройка на улице Пугачева

Предварительные причины происшествия — неосторожное обращение с огнем или поджог

754
0

В Соколе 18 человек эвакуировались из дома из-за пожара в электрическом щитке

Предварительная причина происшествия — короткое замыкание

988
0

20-квартирный деревянный жилой дом сгорел в Соколе 26 января

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

1706
0

В Никольском районе 64-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме

По факту его гибели проводится проверка

980
0

В Вологде ночью горел завод СКДМ

Возгорание произошло в одном из строительных цехов

2775
0

В Верховажском районе дом вора сгорел вместе с украденным имуществом

За кражу суд приговорил его к условному сроку и обязал возместить потерпевшему ущерб

934
0

В Шекснинском районе семья с четырьмя детьми осталась без жилья из-за пожара

Мать семейства получила ожоги, но госпитализация ей не потребовалась

919
0

В Устюженском районе семье с ребёнком пришлось эвакуироваться из дома из-за пожара в квартире соседей

Предварительная причина происшествия — неисправность электрооборудования

646
0

В Бабаевском районе пенсионерка отравилась угарным газом при пожаре в дачном доме

Пострадавшую госпитализировали

932
0

Житель Вологды получил ожог спины при пожаре

Мужчина считает, что его могли поджечь

1041
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Бабаевском округе мужчина пострадал при пожаре в деревянном доме
В Великом Устюге возбуждено уголовное дело по поводу избиения школьницы
Рождаемость в Вологодской области продолжает стремительно снижаться
За два года в Вологодской области планируют отремонтировать более 80 км коммунальных сетей
В деревне Пузово Грязовецкого района поселился горностай
Выставка графики современных художников Тайваня откроется 9 февраля в Вологде
В Вологодской области продолжают дорожать продукты и промтовары
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

5713
0
02.02.2023 [БлогоVO]

Шекснинцы активно откликнулись на трагедию

365
0
02.02.2023 [Обзор Прессы]

Более 600 кукол «прописались» в квартире жительницы Шексны

315
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика