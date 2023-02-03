Рождаемость в Вологодской области продолжает стремительно снижаться

Управление ЗАГС по Вологодской области обнародовал статистику по рождаемости в области за январь 2023 года.



Зарегистрировано рождение 310 девочек и 361 мальчика.

«Большой неожиданностью стала для нас регистрация 17 пар двойняшек в восьми ЗАГСах области. Это больше в 3,4 раза, чем в январе прошлого года, когда ЗАГСы в городах Вологда и Череповец зарегистрировали 5 пар двоен», — рассказали в ЗАГСе.

Однако, статистика рождаемости в январе на самом деле безрадостная. Это самый низкий показатель рождаемости января за последние 7 лет. Так, по данным Вологдастата в январе 2022 года родилось 753 ребенка; 2021 года — 763 ребенка; 2020 года — 881 ребенок; 2019 года — 1027 детей; 2018 года — 1016 детей; 2017 года — 1070 детей.