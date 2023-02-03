В деревне Пузово Грязовецкого района поселился горностай

03.02.2023 [Общество]

Уже неделю в деревне Пузово Грязовецкого района живет горностай

Как говорят жители, зверёк очень любит лакомиться салом, специально оставленным для синичек. Животное они сняли на видео. Пишет местная газета «Сельская правда».

Тэги: животные, горностай

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