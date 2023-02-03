Уже неделю в деревне Пузово Грязовецкого района живет горностай
Как говорят жители, зверёк очень любит лакомиться салом, специально оставленным для синичек. Животное они сняли на видео. Пишет местная газета «Сельская правда».
В деревне Пузово Грязовецкого района поселился горностай
Уже неделю в деревне Пузово Грязовецкого района живет горностай
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