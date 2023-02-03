Выставка графики современных художников Тайваня откроется 9 февраля в Вологде

03.02.2023 [Культура]

Выставка графики современных художников Тайваня «Восточный календарь» откроется в Вологде 9 февраля.

В экспозиции будут представлены 40 графических работ 38 авторов. Все они из частного собрания московского коллекционера.

– На выставке будут представлены работы ежегодного конкурса, который проводит Национальный музей изящных искусств Тайваня. В основе конкурса лежит изображение животного, символизирующего грядущий год. К участию в конкурсе приглашаются художники, работающие в разных техниках печатной графики: ксилография, офорт, шелкография; принимаются работы, выполненные с использованием современных цифровых технологий, – говорится в анонсе мероприятия.

Сообщается, что посетители смогут увидеть изображения всех 12-ти животных – покровителей: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья.

Открытие выставки 9 февраля в 18:00 в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская. 13.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, графика

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