В Вологодской области продолжают дорожать продукты и промтовары

В Вологодской области продолжается подорожание продуктов. По данным Вологдастата, в январе 2023 года в Вологодской области подорожали на 1-2% вареная колбаса, печенье, гречневая крупа-ядрица, свекла, яблоки и ряд других позиций. Более серьезный скачок произошел по таким продуктам, как репчатый лук (9,5%), морковь (12,9%), бананы (почти 6%).

На те же 1-2% подешевели, по данным Вологдастата, говядина, свинина, полукопченая и варено-копченая колбасы, кура, мясные консервы для детей и ряд других продуктов.

Из непродовольственных товаров на 1-3% подорожали зубная паста, спички, древесно-стружечные плиты (7,55%).