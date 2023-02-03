В Вологодской области продолжают дорожать продукты и промтовары

03.02.2023 [Экономика]

В Вологодской области продолжается подорожание продуктов. По данным Вологдастата, в январе 2023 года в Вологодской области подорожали на 1-2% вареная колбаса, печенье, гречневая крупа-ядрица, свекла, яблоки и ряд других позиций. Более серьезный скачок произошел по таким продуктам, как репчатый лук (9,5%), морковь (12,9%), бананы (почти 6%).

На те же 1-2% подешевели, по данным Вологдастата, говядина, свинина, полукопченая и варено-копченая колбасы, кура, мясные консервы для детей и ряд других продуктов.

Из непродовольственных товаров на 1-3% подорожали зубная паста, спички, древесно-стружечные плиты (7,55%). 

Тэги: цены, инфляция

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