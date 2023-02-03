Бесплатные театральные занятия для детей с ОВЗ и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пройдут в Вологде

03.02.2023 [Общество]

Бесплатные занятия для детей с ОВЗ и оказавшихся в трудной жизненной ситуации пройдут в Вологде.

Школа-студия драматического искусства «Чайка» при поддержке Фонде президентских грантов реализует проект «ДРУГой театр». Это мастерская кукольного театра для детей 10-14 лет с особенностями физического и психического развития и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

– Проект способствует социализации и адаптации детей в обществе через творческие занятия. Кукольный театр дает возможность для раскрытия потенциала каждого ребенка. Ребенку, которому пока трудно выступать перед публикой, поможет кукла - она создает ощущение, что он уже не один, у него есть товарищ. Через театральные занятия, работу в коллективе ребенок учится лучше понимать человеческие отношения, выражать свои эмоции, чувства, переживания. Дети на занятиях узнают, какие виды кукол существуют, научатся ими управлять, примут участие в создании и оформлении финальной работы и покажут небольшой спектакль! Занятия проводят опытные педагоги по авторским программам, – говорится на странице проекта.

В рамках мастерской пройдут две смены по 10 занятий: с 13 февраля по 19 марта и с 20 марта по 23 апреля.

Занятия будут проходить два раза в неделю: в понедельник и в четверг с 15:00 в Школе-студии драматического искусства «Чайка» на Советском проспекте, 35 А.

Ребятам будут преподавать актерское мастерство, кукловождение и сценографию.

В завершение каждой смены – публичный показ отчетной работы.

Участие в проекте бесплатное. Количество мест ограничено.

Заявки принимаются до 6 февраля. Заполнить заявку можно по ссылке. Телефон для связи 8953 500 40 64 (Елена Юрьевна).
 

Тэги: Театры, дети с ОВЗ, дети-инвалиды, дополнительное образование, гранты

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