В Устюженской ЦРБ шестерых врачей из Таджикистана будут обучать русскому языку

Школа языковой и культурной интеграции для врачей из стран СНГ открылась в Устюженской ЦРБ

С 1 февраля 2023 года в Устюженской центральной районной больнице открывается Школа языковой и культурной интеграции для врачей из стран СНГ. Мероприятие направлено на адаптацию врачей, приехавших из других стран работать в Россию.

«На сегодняшний день в Устюженской ЦРБ трудятся шесть врачей из Таджикистана. Из них уже четверо имеют гражданство РФ. Согласно Конституции Республики Таджикистан 1994 года, русский язык является языком межнационального общения. Все (уже наши) врачи учились в медицинском институте в Таджикистане с использованием русского языка по международной программе. Все они грамотные специалисты, регулярно повышающие квалификацию. При переезде в другую страну любой человек сталкивается с культурными и языковыми трудностями. Нужно помочь им интегрироваться в среду пребывания. Поэтому было принято решение организовать соответствующую школу. В течение всего 2023 года для врачей из бывшей Советской республики будет проходить обучение русскому языку и культуре русского народа. Врачи смогут улучшить свои знания русского языка, повысить письменную грамотность, узнать о России и её нравах чуть больше», — сообщает администрация Устюженской ЦРБ.

В рамках «Школы интеграции» также пройдёт знакомство с городом и его историей. Врачи с их семьями посетят Устюженский краеведческий музей, музей им. Батюшкова в Даниловском, а также для них проведут пешую экскурсию по городу. В рамках программы запланировано знакомство с местной кухней и обычаями. Обучение будет бесплатным. Стоит отметить, что это первая подобная инициатива в области.