«Северсталь»: консолидированные продажи стали снизились на 11% в 2022 году

03.02.2023 [Экономика]

ПАО «Северсталь» опубликовало информацию о продажах и производстве своей продукции.

Так,  в 4 квартале 2022 года производство стали выросло до 2,7 млн тонн (+3% по отношению к прошлому кварталу). В целом в 2022 году оно составило 10,7 млн тонн, что на 8% меньше прошлого года. Производство чугуна восстанавливается, но слишком медленно — в 4 квартале он выросло на 1% по отношению к 3 кварталу, до 2,85 млн тонн. 

Консолидированные продажи стали снизились на 11% — до 2,8 млн тонн в 4 квартале 2022 и на 2% к 2021 году — до 10,9 млн тонн за весь 2022-й.

Реализация продукции с высокой добавленной стоимостью снизилась на 9% — до 1,15 млн тонн. При этом доля ВДС продукции в структуре продаж выросла до 41% (+1 п. п. к прошлому кварталу).

Снизились продажи железной руды третьим лицам — до 0,49 млн тонн (-43% кв/кв) из-за перераспределения продаж на собственные активы компании на фоне увеличения производства.

Тэги: «Северсталь», металл, сталь

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