Интерактивная карта объектов культурного наследия будет запущена в Вологде

В Вологде будет запущена интерактивная карта объектов культурного наследия. Об этом в ходе Публичного отчета рассказал мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Совместно с издательством «Древности Севера» в Вологде разрабатывается Интерактивная карта объектов культурного наследия Вологды. На нее будет нанесено около 250 объектов. Каждый будет сопровождаться полной информацией — официальные документы, архивные данные, данные о проведенных реставрационных работах, воспоминания вологжан. Планируется, что работы завершатся к середине 2023 года.