Интерактивная карта объектов культурного наследия будет запущена в Вологде

03.02.2023 [Культура]

В Вологде будет запущена интерактивная карта объектов культурного наследия. Об этом в ходе Публичного отчета рассказал мэр города Вологды Сергей Воропанов. 

Совместно с издательством «Древности Севера» в Вологде разрабатывается Интерактивная карта объектов культурного наследия Вологды. На нее будет нанесено около 250 объектов. Каждый будет сопровождаться полной информацией — официальные документы, архивные данные, данные о проведенных реставрационных работах, воспоминания вологжан. Планируется, что работы завершатся к середине 2023 года.

 

Тэги: карты, интерактивная карта, Культурное наследие

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