Подросток из Великого Устюга попал в финал Всероссийской олимпиады по китайскому языку

03.02.2023 [Общество]

Тимофей Белоусов из Великого Устюга попал в финал Всероссийской олимпиады по китайскому языку среди старших классов.

Тимофей Белоусов продемонстрировал отличное знание языка. Известно, что мальчик является учащимся областного многопрофильного лицея.

Школьник выиграл региональный этап Всероссийской олимпиады по китайскому языку, что дало ему возможность двигаться далее. 

Тэги: языки, олимпиады, школьники

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