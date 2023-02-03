ФК «КамАЗ» из Набережных Челнов и вологодское «Динамо» договорил об аренде нападающего Ильи Голятова.
Илья родился в Железногорске. Нападающий начал свою карьеру в местном СДЮСШОР, но вскоре перебрался в академию «Спартак» им. Федора Черенкова.
Играл за сборную России до 16 и до 17 лет за московский «Спартак 2» и «Волгу» из Нижегородской области.
В текущем сезоне Илья провел за «КамАЗ» 10 матчей в чемпионате Первой лиги и 2 в Кубке России, но результативными действиями не отметился.
В Вологде 20-летний форвард будет играть под 7-м номером до конца сезона 2022/23.
Экс-нападающий московского «Спартака» пополнил ряды вологодского «Динамо»
ФК «КамАЗ» из Набережных Челнов и вологодское «Динамо» договорил об аренде нападающего Ильи Голятова.
Похожие новости
«Динамо Вологда» может провести ближайшие матчи на выезде
Речь идёт об играх первого круга второй части чемпионата Второй лиги
Футбольный клуб «Динамо» Вологда представил первого новичка текущего межсезонья
Текущая стоимость полузащитника 100 тыс €
Футбольный клуб «Олимп» из посёлка Майский Вологодского округа получил статус Детского футбольного центра
Наличие статуса позволяет школам получать методическую, организационную и финансовую поддержку со стороны РФС
Состав футбольного клуба «Динамо» Вологда подорожал почти в два раза
Летом состав «Динамо» Вологда оценивался в 716 тыс. евро. Сейчас же состав вологжан вырос и оценивается в 1 млн. 360 тыс. евро
Вологодское «Динамо» 11 декабря проведёт встречу с болельщиками
Вход на встречу по предварительной записи
Вологодское «Динамо» узнало соперников весенней части сезона Чемпионата России
Окончательный состав участников стал известен накануне
ФК «Череповец завоевал бронзу на соревнованиях в Астрахани
Итоговый турнир кубка России по футболу среди любительских команд третьей лиги завершился 12 ноября
Череповецкие футболисты «СШОР Витязь» одержали первую победу на турнире Кубка России
Кубок России среди любительских команд проходит сейчас в Астрахани
Футболисты вологодского «Динамо» потерпели крупное поражение от соперников из Твери
Заключительный матч 2022 года в чемпионате второй лиги группы 2.2 состоялся сегодня
Золото и серебро завоевали юные футболисты «Олимпа» на турнире «Лига юных чемпионов»
Соревнования проходят в Сочи с 1 по 13 ноября
Вологодское «Динамо» одержало трудовую победу над «Торпедо-Владимир»
Для «динамовцев» это был последний домашний матч в 2022 году
ФК «Череповец - СШОР Витязь» стал обладателем Кубка МФФ «Золотое кольцо»
Череповчане к серебряным медалям Первенства МФФ «Золотое кольцо» добавляют ещё и победу в Кубке 3 лиги