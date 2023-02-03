Экс-нападающий московского «Спартака» пополнил ряды вологодского «Динамо»

ФК «КамАЗ» из Набережных Челнов и вологодское «Динамо» договорил об аренде нападающего Ильи Голятова.



Илья родился в Железногорске. Нападающий начал свою карьеру в местном СДЮСШОР, но вскоре перебрался в академию «Спартак» им. Федора Черенкова.



Играл за сборную России до 16 и до 17 лет за московский «Спартак 2» и «Волгу» из Нижегородской области.



В текущем сезоне Илья провел за «КамАЗ» 10 матчей в чемпионате Первой лиги и 2 в Кубке России, но результативными действиями не отметился.



В Вологде 20-летний форвард будет играть под 7-м номером до конца сезона 2022/23.