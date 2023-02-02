Банк «Открытие»: 67% россиян готовы инвестировать в финансовые инструменты на срок до трех лет

02.02.2023 [Новости компаний]

Почти 60% не имеют опыта долгосрочных инвестиций. В случае появления нового государственного финансового инструмента для долгосрочных инвестиций главным аргументом для 54% опрошенных при решении о его покупке станут государственные гарантии доходности. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и «Открытие Инвестиции».

35% опрошенных россиян готовы инвестировать деньги в любые финансовые инструменты не дольше, чем на год. Еще 32% готовы к инвестициям на 1-3 года. На 3-5 лет готовы инвестировать 10% опрошенных и только 6% не против долгосрочных инвестиций на срок свыше 5 лет. При этом вообще не готовы инвестировать лишь 17% (на Северном Кавказе 26%, в Приволжском федеральном округе 13%).

Опыт долгосрочных инвестиций есть у 22% респондентов: 15% более трех лет имеют банковские вклады, еще 7% более трех лет покупают акции и облигации. Больше всего имеющих опыт долгосрочных инвестиций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (33%), меньше всего на Северном Кавказе (7%). Каждый пятый (19%) начали инвестировать менее трех лет назад. 59% не инвестировали в финансовые инструменты никогда.

Россияне пока не очень понимают выгоды и суть идеи нового финансового инструмента для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонных облигаций федерального займа (ОФЗ). О возможном появлении такого инструмента говорится в «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года», утвержденной правительством в конце декабря 2022 года. Идею бескупонных ОФЗ, смысл которых в формировании долгосрочных личных накоплений, поддерживают 30% опрошенных (11% относятся к ней однозначно положительно, 19% скорее положительно). Против бескупонных ОФЗ пока лишь 11% (из них 7% настроены скорее отрицательно, 4% резко отрицательно). При этом 21% не знают, что это такое, а еще 39% затруднились ответить на вопрос.

24% теоретически готовы вложить в бескупонные ОФЗ не более 10 тысяч рублей. 19% — 10-50 тысяч, 11% — 50-100 тысяч, 5% — 100-300 тысяч, 3% — свыше 300 тысяч рублей. При этом 14% не вложат ни копейки, а еще 24% затруднились с ответом на этот вопрос.

Отвечая на открытый вопрос, при каких условиях вы готовы инвестировать в новые бескупонные облигации федерального займа (можно было давать более одного варианта ответа), 54% выбрали государственные гарантии доходности такой ценной бумаги. 47% — гарантированный возврат государством изначально вложенной суммы. Для 17% важно, чтобы срок таких облигаций не превышал 5 лет. 16% не будут инвестировать в государственные бескупонные ОФЗ ни при каких условиях. 2% готовы делать это при любых условиях, так как доверяют государству.

«Привлекательность нового инструмента определят в конечном итоге его параметры — срочность, доходность, простота приобретения, возможность инвестирования не только наличных средств, но и, например, материнского капитала. В целом же появление нового вида ОФЗ станет очередным шагом правительства по вовлечению россиян в инвестиции после действовавшей ранее программы по продаже «ОФЗ для населения», — отмечает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский.

*Опрос проводился 20–27 января банком «Открытие» и «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие») среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.

Реклама. ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 LjN8KavWT

Тэги: инвестиции, банк Открытие

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области подтвердил смерть шестерых мобилизованных в ходе СВО
Бывший военный ЧВК «Вагнер», обвиняемый в обороте наркотиков, сбежал от полиции в Ивановской области
В Вологде пенсионер за рулем автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину
В Вологде устанавливают личность женщины, погибшей в ДТП в микрорайоне Зеленый город
В ходе СВО погиб житель Харовского района
В ходе СВО погиб воспитатель кадетского класса 15-й школы города Вологды
В ходе СВО погиб вологжанин Андрей Голубев
В ходе спецоперации погиб житель Вожегодского округа
80-летняя бабушка решила дойти пешком из Вологды в Тотьму
В Вологде на Козицинском кладбище похоронили двух бойцов ЧВК «Вагнер»

Похожие новости

Четыре новых инвестиционных проекта получили поддержку на инвестиционном совете в Вологде

Инвестиционный совет под руководством Мэра Вологды Сергея Воропанова прошел 10 августа 

1448
0

В Вологодской области урезали объем инвестиций в особые экономические зоны

Власти региона объясняют это отказом инвесторов от проектов

1843
0

Виталий Тушинов: в Вологодской области остановлены лишь единицы инвестиционных проектов

Есть несколько вариантов решения проблем, которые возникли в сфере инвестиционных проектов

1508
0

Мошенники выманили у жительницы Череповца 118 тысяч рублей под предлогом инвестирования

Женщина не получила доход и не смогла вернуть свои деньги

3100
0

Мошенник из Москвы обманул жительницу Сокола на 296 тысяч рублей

Потерпевшая хотел инвестировать накопленные деньги, а подозреваемый предложил ей проект, в котором она якобы будет иметь право на часть прибыли

1254
0

На Вологодчине планируют создание особой экономической зоны

Правительство области заручилось федеральной поддержкой на совещании под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой

1139
0

В Вологде с профессиональным праздником поздравили сотрудников лесного комплекса

В регионе в этой отрасли трудятся порядка 40 тысяч человек

1529
0

За сутки жители Вологодской области отправили мошенникам около семи миллионов рублей

Одна из потерпевших — жительница Вологды — перевела больше двух миллионов рублей, вкладывая якобы в инвестиции на бирже

3579
0

Завод по производству паровых и водогрейных котлов планируют запустить в Череповце осенью

Инвестор — резидент ТОСЭР «Череповец» 

2378
0

В Сазоново обещают модернизировать и заново открыть завод по производству стеклотары

Производство было законсервировано и закрыто в 2013 году из-за нерентабельности

3130
0

В Вологодской области расширили перечень льгот для поддержки инвесторов

Среди них -  снижение порога инвестиций, предоставление инвестиций по принципу зональности, учет экономических особенностей районов при предоставлении льгот

2000
0

На Белозерском шоссе в Вологде построят первую в городе электрозаправку

Там же будет высокотехнологичная АЗС с полным комплексом услуг - круглосуточным магазином и кафе

2382
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Банк «Открытие»: 67% россиян готовы инвестировать в финансовые инструменты на срок до трех лет
Итоги работы сферы городского хозяйства за 2022 год подведены в Вологде
Мэр Череповца пригласил горожан на встречу, чтобы обсудить проект набережной
Население России за год сократилось более чем на полмиллиона человек
Студента из Ульяновска будут судить за взлом страницы вологодского школьника
Стартовал прием заявок на конкурс «Национальная краса Вологды - 2023»
Бесплатные показы советских фильмов пройдут в кинотеатре «Ленком» в Вологде
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

5603
0
02.02.2023 [БлогоVO]

Есть вещи в этой жизни более-менее стабильные: это наши жалобы на холодную/жаркую погоду и на работу коммунальных служб

464
0
02.02.2023 [Обзор Прессы]

Более 600 кукол «прописались» в квартире жительницы Шексны

150
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика