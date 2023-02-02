Итоги работы сферы городского хозяйства за 2022 год подведены в Вологде

Итоги работы сферы городского хозяйства подвел мэр Вологды Сергей Воропанов в очередном ролике Публичного отчета за 2022 год. Он затронул как крупные проекты, так и текущую работу городских коммунальщиков.

«Городское хозяйство, как работа по дому – незаметна, пока выполняется. Но малейший сбой показывает, какой это объем задач: уборка и содержание дорог, ямочный ремонт, покос травы, посадка цветов, субботники и многое другое. Немало и крупных проектов. Так, по нацпроекту «Жилье и городская среда» за год обновили 35 дворов, а за все время его реализации – более 270. Жители эту федеральную программу знают, ждут, участвуют. В правительстве России уже заявлено о продлении проекта. По этой же программе благоустраиваем общественные пространства. В 2022 году это был Затоновский берег. Неухоженную прибрежную территорию превратили в освещенную прогулочную набережную с деревянным настилом, качелями, озеленением», - рассказал Сергей Воропанов.

В 2022 году, который был объявлен в Вологде Годом энергосбережения, реализован энергосервисный контракт. Более 10 000 уличных светильников заменены на яркие светодиодные за счет подрядчика, то есть без бюджетных затрат. Экономия электроэнергии превысила 66%, что стало значительным вкладом в городскую концепцию «ЭкоВологда» и в обеспечение безопасности на дорогах.

«В Вологде практически 100% городской сети уличного освещения – это светодиодные светильники. Более 77% заменены в рамках энергосервисного контракта, остальные - при других работах на сети. Несомненно, по этому показателю Вологда является одним из лидеров», - сказал доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве РФ Александр Алюнов.

При поддержке губернатора Олега Кувшинникова на средства инфраструктурного бюджетного кредита в Вологде закуплено 20 больших низкопольных автобусов на газомоторном топливе для городских маршрутов. Весной 2023 года прибудет новая партия, поставщик уже определен.

«Также мы пересмотрели маршрутную сеть города. Вологда строится и расширяется, коррективы необходимы. По итогам экспертного исследования часть маршрутов уже изменили, часть – обновим в 2023 году. Ужесточаем работу с перевозчиками – теперь они обязаны передавать навигационные данные автобусов в Единый информационный центр. Все рейсы учитываются. Если график систематически нарушается, город может через суд прекратить работу с транспортной компанией. Думаю, это будет для них серьезным стимулом работать по правилам и не доставлять проблем пассажирам», - сказал мэр Вологды.

Продолжается работа по одному из самых крупных сетевых объектов –тракту водоподачи из Кубенского озера, который обеспечивает надежность городского водоснабжения. На резервный водоисточник город переходит, если река Вологда мелеет или снижается качество воды. В рамках 3-го и 4-го этапов будет обновлено еще 2,9 км водовода, работы идут на средства федерального и областного бюджетов

В 2022 году в Вологде появились контейнеры разного цвета, город начал переходить на раздельный сбор мусора по дуальному принципу: отдельно пищевые отходы, отдельно – все, что подлежит переработке: пластик, стекло, бумага, металл.

«Начали весной с соцучреждений и за это время вывезли около 35 тонн раздельного мусора. Сейчас контейнеры установлены у жилых домов в мкр Заречье, а до конца года разместим 850 контейнеров в разных районах. В итоге перерабатываться будет вдвое больше мусора – до 25 %. Слышу мнения – что толку, если посреди города на ул. Мудрова находится свалка. Этот объект ждет рекультивация. Проект согласован, заходим в федеральную программу. Свалку закроет земляная насыпь с системой сбора и очистки фильтрата, утилизации биогаза. Это остановит негативное воздействие на окружающую среду, позволит восстановить земли. Использовать их сможем под парки, зоны отдыха», - рассказал о планах Сергей Воропанов.

Одной из важнейших для города задач является озеленение. Необходимо увеличить число зеленых насаждений вдвое, высаживая ежегодно не менее 2, 5 тысяч деревьев. Для этого создан специальный сервис «Карта озеленения Вологды» со всеми необходимыми данными по посадкам. Этот опыт Вологды признан одной из лучших природоохранных практик страны.

Публичный отчет за 2022 год представляет собой серию из 9 видеороликов по разным сферам. На данный момент 8 из них уже размещены на странице Сергея Воропанова в социальной сети, 3 февраля выйдет еще один – по теме работы с населением. А 6 февраля в 19.30 также на своей странице в соцсети мэр Вологды проведет итоговый прямой эфир, где ответит на самые частые и актуальные вопросы, заданные в ходе Публичного отчета.

Вопросы можно задавать в комментариях под видеороликами, на сайте Мэра Вологды, в call-центр по телефону 8-800-302-16-17 или заполнив бланки в газете «Вологда. РФ». Принести их можно в редакцию по адресу ул. Козленская, 11.