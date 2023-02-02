Мэр Череповца пригласил горожан на встречу, чтобы обсудить проект набережной

02.02.2023 [Общество]

Обсудить проект набережной с горожанами планирует мэр Череповца Вадим Германов.

– Кто хочет погулять по будущей набережной? Это можно считать официальным приглашением и стартом проработок территории от улицы Горького до Октябрьского моста, – сообщил Вадим Германов на своей странице в социальной сети.

Встреча состоится в ближайшее воскресенье, 5 февраля, в 14:00 на площадке в начале улицы Горького в городе металлургов.

По словам мэра, здесь соберутся все, кто будет проектировать новый участок. 

– Приглашаем и вас пройти по тропинкам, чтобы обсудить, как должна выглядеть наша центральная набережная, – говорит Вадим Германов. – На отрезке собрана вся боль проектировщиков: много коммуникаций, перепады высот, овраги и холмы. Этот берег Шексны давно облюбовали череповчане: летом здесь воздух пропитан ароматами шашлыка, а зимой он во власти лыжников. Планируем не только сохранить атмосферу и ценности набережной, но и сделать ее комфортной, безопасной и привлекательной для всех. 

Сообщается, что создатели набережной хотят узнать мнение горожан, услышать предложения и обсудить их заранее, чтобы после завершения проектирования не прозвучало традиционное: «Все очень круто, но надо переделать».
 

Тэги: Череповец, набережная, обсуждение

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