Население России за год сократилось более чем на полмиллиона человек

Росстат опубликовал данные: на 1 января 2023 года численность населения России оценивается в 146 424 тысячи человек. При этом, на 1 января 2022 года она оценивалась в 146 980 тысяч человек.

– Последняя оценка сделана «без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям», – сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.

Росстат еще не публиковал данные о естественной убыли населения в целом за 2022 год.

Сообщается, что естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в стране в январе-ноябре 2022 года снизилась на 42,5% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года, составив 543,4 тысячи человек (против 945,1 тысячи годом ранее).

Число родившихся в России в январе-ноябре 2022 года уменьшилось на 6,8% - до 1 197 837 детей против 1 284 888 детей в январе-ноябре 2021 года.

Число умерших в январе-ноябре 2022 года снизилось на 21,9% - до 1 741 238 человек с 2 229 980 человек в январе-ноябре 2021 года.

Естественная убыль населения в стране в целом за 2021 год составила 1 043 тысячи человек против 688,7 тысячи человек в 2020 году и 317,2 тысячи человек в 2019 году.