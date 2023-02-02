Студента из Ульяновска будут судить за взлом страницы вологодского школьника

02.02.2023 [Общество]

Вологодские полицейские завершили расследование уголовного дела, возбуждённого по факту взлома страницы в соцсети 12-летнего жителя Тотемского района. О происшествии заявила мать мальчика.

«Она рассказала, что страницу ее 12-летнего сына взломали злоумышленники и от имени ребенка разместили в одном из школьных чатов непристойную картинку. В связи с этим ребенок был вынужден сменить учебное заведение», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого, которым оказался 19-летний студент из Ульяновска.

«Молодой человек сознался в содеянном, объяснив свой поступок желанием позабавиться. Он рассказал, что вошел социальную сеть, используя чужие данные. Злоумышленник поменял пароль и нашел в сообщениях школьный чат. Там он разместил непристойную картинку с нецензурной надписью», — также говорится в сообщении регионального УМВД.

Действия молодого человека были квалифицированы по ч.1 ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: соцсети, взлом, аккаунты, уголовное дело

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