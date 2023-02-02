Стартовал прием заявок на конкурс «Национальная краса Вологды — 2023», направленный на сохранение самобытности народов России

Проект по проведению открытого межнационального конкурса «Национальная краса Вологды — 2023» стал победителем II конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО Правительства Вологодской области. Автор данного проекта — городская общественная организация «Лига молодежи» получила грант в размере более 500 тыс. рублей.

Конкурс «Национальная краса Вологды — 2023» пройдет с 1 февраля по 30 мая 2023 года. К участию приглашаются вологжанки от 18 до 35 лет, представляющие землячества и национально-культурные объединения Вологодской области.

«Конкурс, прежде всего, направлен на сохранение этнокультурной самобытности народов России, проживающих на территории Вологды и всего нашего региона. Это возможно при реализации определенных механизмов социальной интеграции и культурной адаптации молодежи, например, через проведение подобных конкурсов. Во время отбора будут учитываться активная гражданская позиция и степень вовлеченности участницы в деятельность землячества. Отмечу, что «Национальная краса Вологды — 2023» станет региональным отборочным этапом Всероссийского конкурса «Национальная краса России — 2023», — рассказала начальник Управления по молодежной политике Администрации города Вологды Яна Филиппова.

Заявки на конкурс принимаются с 1 февраля 2023 года по 20 февраля 2023 года по адресу электронной почты: [email protected] с пометкой «Национальная краса Вологды-2023» или по адресу: г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4, кабинет 76. Претенденткам нужно составить резюме в свободной форме о своей жизни и деятельности на Вологодчине.

Для подготовки к конкурсу девушки будут посещать мастер-классы, связанные с такими направлениями, как мода, ораторское искусство, спорт, искусство, кинематограф, культура, бизнес, кулинария. Также будут заниматься с хореографом, примут участие в образовательных программах и встречах с интересными и известными в Вологде людьми.

Финал пройдет в формате шоу-программы с выполнением участницами конкурсных заданий и выступлением творческих коллективов города. В финале конкурса будет определена абсолютная победительница, а также лучшие представительницы в номинациях «Мисс Кулинария», «Мисс Национальный костюм», «Мисс Элегантность», «Мисс Толерантность», «Мисс Экстравагантность», «Мисс Улыбка», «Мисс Деликатность» и «Народная краса»

Напомним, что по итогам II конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в 2022 году на реализацию проектов социально ориентированных НКО поддержку получили 34 проекта. Среди них также и проект «Волонтерское движение «Твое открытое сердце»» Ассоциации организаций ТОС Вологды.