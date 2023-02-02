Бесплатные показы советских фильмов пройдут в кинотеатре «Ленком» в Вологде

Бесплатные показы советских фильмов пройдут в кинотеатре «Ленком» на самом большом экране в Вологде.

– Подобную акцию мы организовывали в прошлом году и получили много хороших отзывов от горожан. Поэтому решили запустить проект «Пойдем на советское кино» с февраля до конца июня, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сообщается, что кинопоказы будут проходить один раз в неделю в среду или субботу, по очереди.

Первый фильм, который смогут увидеть вологжане в рамках проекта – «Самая обаятельная и привлекательная» (16+). Всего будет показано 22 киноленты.

Начало показа в субботу, 4 февраля, в 10:00.

Расписание проекта на февраль: