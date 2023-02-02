В Вологодской области менее чем на 10% детей назначены единые пособия

02.02.2023 [Общество]

За месяц отделение Социального фонда России по Вологодской области назначило единое пособие родителям более 18 тысяч детей. 

«За месяц с момента вступления в силу закона о едином пособии эта мера поддержки была назначена родителям 18 тысяч 328 детей и  383 беременным женщинам. С момента старта выплат единого пособия отделение Социального фонда по Вологодской области перечислило  семьям более  164 миллионов рублей», - отчитались в ОСФР.

В июне 2022 года Вологдастат отчитался, что в регионе количество детей и подростков составило 245 тысяч. От 0 до 6 лет 36%, от 7 до 14 лет 49%, от 15 до 17 лет 15%. То есть, на данный момент пособие оформлено примерно на 7% детей в регионе. 

ОСФР по Вологодской области назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru). Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка.

Напомним, что для оформления единого пособия дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины её отсутствия.

Многие родители из-за введенного в прошлом году имущественного критерия лишились пособий. Многие считают, что несправедливо. Так как из-за имущественного критерия не объективно оценивается материальное положение семьи. 

Так, например, одна из жительниц Вологодской области написала в ЦУР, что лишилась пособия из-за земли, которая ей досталась по наследству (орфография сохранена). 

«Только пособие положено не всем! У нас в семье земел/участок более 25 сот (мой, где дом строим более 10 лет с нашими то ценами и у мужа в поле, достался от матери по наследству) и ТС 3 единицы. Одна машина, 2005 г.в, я езжу по работе, вторая, моя ровестница, стоит на задворках, не на ходу, третий мотоцикл, который был украден лет 7 назад и наша доблестная полиция особо не чешется его искать. Так как живем в селе, работы нет, муж даже если бы и устроился в Череповце, все равно надо на чем-то добираться, потому что автобус ходит 1 раз в сутки, 3 раза в неделю! На бирже труда долго не держат, да и чтобы встать на учет, надо 7 кругов ада пройти. Чтобы иметь возможность получать данное пособие, я, по мнению Государства, должна все продать (что мы с мужем зарабатывали САМИ на протяжении 15 лет, т. е. РАБОТАЛИ НА ГРЕФА), либо отказаться от наследства!! Мой то ребенок особенный, он, видимо не заслуживает поддержки от Государства!! Зато всем алкоголикам (прости душу мою грешную) рады везде натолкать Почему такая дискриминация? То, что есть в нашей семье, МЫ заработали САМИ, при этом еще кое-что сумели отдать в государственную казну. Хотите помочь населению — так не делите людей на категории»! — возмутилась Лидия Г.

С подобной ситуацией столкнулись и другие вологжане. 

«Кто работает, тот пособие не получает, а кто болтается и пропивает пособие, и нигде не работает,  те получают», — также написала в группе ЦУР другая вологжанка Антонина Л. 

Тэги: пособия, единое пособие

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