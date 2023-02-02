В России приостановили выдачу загранпаспортов нового образца

В России приостановили выдачу биометрических паспортов. Об этом стало известно после того, как портал «Госуслуги» предупредил жителей российских регионов о приостановке выдачи новых биометрических заграничных паспортов сроком на 10 лет. При этом жители могут оформить загранпаспорт старого образца сроком на 5 лет.

Уточняется, что процесс оформления загранпаспортов нового образца заморожен до второй половины марта 2023 года по техническим причинам со стороны Госзнака. При этом проблема коснется только жителей регионов, в Москве паспорта будут выдаваться обоих образцов.