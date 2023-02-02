В Вожеге женщина спустила агрессивную собаку на полицейских

02.02.2023 [Происшествия]

В Вожеге суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении полицейских.

Установлено, что инцидент произошёл днём 22 августа 2022 года. Правоохранители приехали к дому подсудимой для проверки сообщения о скандале.

«Прибыв на место, сотрудниками полиции были обнаружены две нетрезвые местные жительницы, в действиях которых усматривались признаки административных правонарушений, в связи с чем их задержали. В этот момент свидетель, не желая, чтобы ее подруг забирали в полицию, спустила на представителей власти агрессивную собаку. В результате чего животное покусало одного из сотрудников», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимая признала вину и отказалась от дачи показаний. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Тэги: напала собака, полицейские, укусы, суд, приговор

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