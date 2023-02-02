Вологжанка врезалась на машине в фуру в Ленинградской области и погибла

02.02.2023 [Происшествия]

В Ленинградской области в ДТП погибла жительница Вологды. 43-летняя автомобилистка выехала на встречную полосу и попала под фуру.

ДТП произошло 30 января утром. По информации УМВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 473-м километре трассы А-114 «Вологда - Новая Ладога», около деревни Подборье Цвылёвского поселения, «Рено Сандеро», за рулем которого находилась жительница Вологодской области, выехал на встречу грузовику «Вольво». Женщина не справилась с управлением и погибла на месте от полученных травм.

 

Тэги: ДТП, погибла в ДТП

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