Вологжанка врезалась на машине в фуру в Ленинградской области и погибла

В Ленинградской области в ДТП погибла жительница Вологды. 43-летняя автомобилистка выехала на встречную полосу и попала под фуру.

ДТП произошло 30 января утром. По информации УМВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 473-м километре трассы А-114 «Вологда - Новая Ладога», около деревни Подборье Цвылёвского поселения, «Рено Сандеро», за рулем которого находилась жительница Вологодской области, выехал на встречу грузовику «Вольво». Женщина не справилась с управлением и погибла на месте от полученных травм.