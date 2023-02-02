Ушел из жизни вологодский реставратор и живописец Сергей Веселов

02.02.2023 [Происшествия]

Ушел из жизни вологодский реставратор и живописец Сергей Борисович Веселов. Ему было 70 лет.

Сергей Веселов родился в 1952 году в Бабаево Вологодской области. Художник-реставратор станковой темперной живописи с 1972 года. Член Союза художников РФ с 1982 года. Веселов проводил большую исследовательскую работу, реставрировал иконы из коллекций музеев Вологодской области.

– Более четырех десятков лет Сергей Борисович, высококлассный специалист, реставратор, возвращал к жизни произведения мирового и отечественного искусства. Отреставрированные мастером произведения находятся в музеях и храмах России, в том числе в музеях Вологодской области, – рассказывают сотрудники Вологодской картинной галереи. – Имея значительный опыт реставрации в монументальной живописи, Сергей Борисович работал с уникальным культурно-историческим наследием региона, памятниками, ставшими визитными карточками города и области: провел исследование фресок Богородице-Рождественского собора Ферапонтова монастыря, реставрировал фрески Софийского собора, росписи Екатерининской церкви Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде и Успенского собора в Великом Устюге, фрески Казанской церкви в Устюжне и Успенского собора в Кириллове, а также много других памятников храмовой архитектуры.

Вклад Сергея Борисовича в культуру отмечен на государственном уровне – в 1998 году Веселову присвоено почетное звание «Лауреат государственной премии Вологодской области по литературе и искусству» за большой вклад в деле сохранения, исследования, реставрации памятников художественной культуры Вологодской области.

Помимо реставрационной работы, Сергей Борисович сам был живописцем, участвовал в выставках в России и за рубежом. 

Живописные произведения художника хранятся в коллекции Вологодской областной картинной галереи, в Череповецком музейном объединении, в Плесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, в частных собраниях в России и за рубежом.

Тэги: смерть, реставраторы, художники

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