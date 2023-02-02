Бывший военный ЧВК «Вагнер», обвиняемый в обороте наркотиков, сбежал от полиции в Ивановской области

02.02.2023 [Общество]

Издание Коммерсантъ сообщает о том, что в Ивановской области от полиции сбежал бывший наемник ЧВК «Вагнер». Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков. 

Николай Никол был задержан весной 2022 года при попытке достать из «закладки» наркотики. Суда Никол избежал, заключив договор с ЧВК «Вагнер», он уехал в Украину. Там его ранили, он вернулся в родную Кинешму. В январе 2023 года полиция обнаружила в квартире мужчины наркопритон. Суд арестовал мужчину, но тот снова исчез, оставив полицейским снятый с ноги браслет и записку «Уехал воевать на Украину. Не поминайте лихом!».

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин направил председателю Госдумы письмо с просьбой проработать поправки в Российском Уголовном кодексе и защитить добровольцев, участвующих в спецоперации, в том числе ранее осужденных.

Тэги: ЧВК, военная спецоперация, осужденные

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