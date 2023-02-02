Череповецкий «Алмаз» крупно проиграл «Динамо-Шинник» из Бобруйска

02.02.2023 [Спорт]

Череповецкий «Алмаз» крупно проиграл «Динамо-Шинник» из Бобруйска в матче Молодёжной хоккейной лиги.

Команды встречались десять дней назад и тогда, в Череповце, «Алмаз» просто разгромил своих соперников со счётом 8:1. Бобруйцы запомнили этот матч и у себя дома постарались устроить не менее «теплый прием». Накануне после сорока минут игры молодёжка «жёлто-черных» уступала 1:7. В третьем периоде подопечные Егора Башкатова немного подтянулись в счёте, Олег Баталов, и дважды Данила Яковлев забили за череповчан. Шайбы Яковлева разделили гол бобруйца Ивана Аношко. В результате матч завершился 8:4 в пользу «Динамо-Шинник», так команды за последние полторы недели обменялись крупными домашними победами.

«Надо смириться с этим поражением. У нас впереди ответственные матчи, в которых мы должны набирать по максимуму очков и забираться как можно выше в таблице», — сказал нападающий «Алмаза» Олег Баталов, проводивший свой 200-й матч в МХЛ.

Отвечая на вопрос про свой 200-й матч в МХЛ, Баталов отметил, что не было важно забросить, а было важно победить. «К сожалению, не получилось», заключил он.

«Алмаз» сейчас занимает 8-ю строчку «Золотого дивизиона» «Западной» конференции МХЛ. По новым правилам напрямую в плей-офф выходят только 5 команд из «Золотого дивизиона», клубы, занявшие места с 6-го по 8-е, будут бороться за выход в решающую стадию чемпионата с командами, занявшими три первых места в «Серебряном дивизионе». У череповчан ещё есть время подняться как можно выше в турнирной таблице. И ближайшие из них пройдут 4 и 6 февраля «Алмаз» проведёт два спаренных матча против «Русских Витязей».

Тэги: хоккей

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