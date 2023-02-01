Стать участником квеста «Дело ссыльного N» может любой желающий в Вологде

Квест-путеводитель «Дело ссыльного N» создали сотрудники музея «Вологодская ссылка».

– Каждый посетитель теперь может погрузиться в тематику музея с помощью квеста-путеводителя, который поможет более полно и занимательно осмотреть экспозицию музея самостоятельно, – поясняют сотрудники музея.

Экспозиция «Вологодская политическая ссылка» размещена в доме, объекте культурного наследия, по улице Марии Ульяновой, где отбывал ссылку Иосиф Сталин. Вологодский край долго воспринимался как «подстоличная Сибирь» и место ссылки высокопоставленных особ, позже сюда ссылали революционеров. Таким образом разрабатывается исторический аспект ссылки от средневековья до 20-го века.

– Вологодская ссылка берет свое начало в 15-м веке, когда в Вологду был сослан великий князь Василий II Темный, потерпевший временное поражение в борьбе за великокняжеский престол. В последствии сюда ссылали политических и военных противников цари Иван III и Иван IV Грозный, далее традиция была продолжена царской династией Романовых. Вологодский край стал местом заточения для многих крупных церковных деятелей, таких как патриарх Никон и потерпевшие поражение в дворцовых интригах царедворцы, – говорится о музее на странице Вологодского музея-заповедника. – Число ссыльных стало быстро расти в пореформенное время, почти все революционные течения и группы отдают «дань» нашему краю. Сначала народники, а затем социал-демократическое крыло русского революционного движения. С начала 20-го века политическая ссылка в Вологодскую губернию приобретает массовый характер. Вторая волна ссыльных прибывает сюда после поражения первой русской революции, в 1907–1910 годах. Среди ссыльных того периода — будущие руководители советского государства.

Посетить музей «Вологодская ссылка» можно по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 33 со вторник по субботу с 10:00 до 17:30. Выходные дни: воскресенье и понедельник.

Возрастных ограничений нет.

