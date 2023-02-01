В Вологде планируют потратить 7,6 млн рублей на посадку цветов предстоящим летом

01.02.2023 [Общество]

Служба городского хозяйства на сайте госзакупок разместила информацию о конкурсе на выполнение работ по цветочному оформлению и его содержанию на территории города Вологды. Начальная цена — 7 684 898 рублей.

Заявку можно подать до 3 февраля. Итоги конкурса подведут 7 февраля. Сообщает GorodVo.

Работы разбиты на несколько этапов. На первом этапе будущий подрядчик должен будет подготовить почву к посадке цветов и высадить рассаду. 

Посадка цветочной однолетней рассады в количестве 152 600 штук должна быть выполнена на площади 4360 квадратных метров. 10 тысяч цветов необходимо посадить уже до 9 мая. 112,6 тысяч цветов — до 24 июня. Оставшиеся 30 тысяч растений — до 24 июля.

На втором этапе необходимо будет ухаживать за цветами. Исполнение контракта рассчитано до 31 октября 2023 года.

Тэги: цветы, госзакупки

ТОП НЕДЕЛИ

Блогер Илья Варламов опубликовал видео «Вологда: русский север замерзает без газа | Газпром, чиновники и дрова для бабушек»
Муниципальный депутат из Череповецкого района сложил с себя полномочия, так как не хочет больше участвовать «в этой лицемерной системе»
В Вологде пенсионер за рулем автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину
Губернатор Вологодской области подтвердил смерть шестерых мобилизованных в ходе СВО
В Вологде устанавливают личность женщины, погибшей в ДТП в микрорайоне Зеленый город
Булыжную мостовую XIX века на Советском проспекте в Череповце при реконструкции не сохранят
В ходе СВО погиб воспитатель кадетского класса 15-й школы города Вологды
В ходе СВО погиб житель Харовского района
В ходе СВО погиб вологжанин Андрей Голубев
80-летняя бабушка решила дойти пешком из Вологды в Тотьму

Похожие новости

В Вологде пьяный мужчина ограбил цветочный магазин

Угрожая продавцу ножом, он похитил букет цветов

1954
0

Ярмарка лилий открылась в ботаническом саду Вологды

Здесь представлено много лилий собственного производства

1773
0

Жители Череповца вырастили для города больше трех тысяч цветов

Сегодня акция «Городские цветы» прошла в Комсомольском парке Череповца

887
0

Прием заявок на конкурс «Цветущий город» начался в Вологде

Участниками могут стать как коллективы предприятий и учреждений, так и отдельные горожане

1797
0

Цветы для брата: выражение любви и внимания

Есть цветы, которые принято считать «мужскими»? Что делать, если нужно подобрать стильный и красивый букет для своего брата?

1273
0

Бесплатно посетить колокольню или экспозиции Вологодского музея-заповедника в обмен на рассаду цветов могут жители Вологодской области

Акция «В музей с цветами» действует до 5 июня

1152
0

Синяя орхидея стала предметом судебного разбирательства в Вытегре

Житель Вытегры приобрел в подарок для жены орхидею — цветок был редкой синей окраски и радовал глаз. Но недолго.

2229
0

Концепцию оформления города цветами к 857-летию обсудили в Вологде

Одним из нововведений станет установка топиарных фигур в разных районах города

1495
0

19 февраля в ботаническом саду Вологды откроется выставка тюльпанов

Посетители получат возможность срезать понравившиеся цветы или забрать их вместе с луковицами

2455
0

Жители Вологды обеспокоены нашествием крупных коричневых слизней

Что это за моллюски и чем они опасны, рассказывает Юлия Белова, доцент кафедры биологии и химии ВоГУ 

13165
0

8,5 млн рублей планируют потратить на озеленение Вологды в 2021 году

В городе разработали новую концепцию озеленения

1915
0

Выставка флоксов пройдет в Вологодском музее-заповеднике 17 и 18 августа

Посетители экспозиции в отделе природы музея увидят 20 сортов растений

1965
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Стать участником квеста «Дело ссыльного N» может любой желающий в Вологде
В Вологде планируют потратить 7,6 млн рублей на посадку цветов предстоящим летом
В Череповецком районе продавщицу оштрафовали за продажу бенгальских свечей подростку
Лекцию «Homo Legens – человек читающий» прочтет Сергей Баранов в Вологде 8 февраля
В Москве заочно приговорен к восьми годам колонии журналист Александр Невзоров
Губернатор Вологодской области подтвердил смерть шестерых мобилизованных в ходе СВО
450 тысяч планируют потратить власти Вологодской области на открытие «ВологдАрены»
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

5382
0
01.02.2023 [БлогоVO]

Ночной снежный Никольск. Вот где спряталась настоящая зима!

496
0
31.01.2023 [Обзор Прессы]

«Вы зачем хотите Россию расчленить?»

461
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика