В Вологде планируют потратить 7,6 млн рублей на посадку цветов предстоящим летом

Служба городского хозяйства на сайте госзакупок разместила информацию о конкурсе на выполнение работ по цветочному оформлению и его содержанию на территории города Вологды. Начальная цена — 7 684 898 рублей.

Заявку можно подать до 3 февраля. Итоги конкурса подведут 7 февраля. Сообщает GorodVo.

Работы разбиты на несколько этапов. На первом этапе будущий подрядчик должен будет подготовить почву к посадке цветов и высадить рассаду.

Посадка цветочной однолетней рассады в количестве 152 600 штук должна быть выполнена на площади 4360 квадратных метров. 10 тысяч цветов необходимо посадить уже до 9 мая. 112,6 тысяч цветов — до 24 июня. Оставшиеся 30 тысяч растений — до 24 июля.

На втором этапе необходимо будет ухаживать за цветами. Исполнение контракта рассчитано до 31 октября 2023 года.