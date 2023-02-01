450 тысяч планируют потратить власти Вологодской области на открытие «ВологдАрены»

01.02.2023 [Общество]

450 тысяч планируют потратить власти Вологодской области на открытие «ВологдАрены». Конкурс на оказание услуг по материально-техническому обеспечению торжественного открытия крытого катка с искусственным льдом «ВологдАрена» был объявлен 25 января этого года. 

В описании закупки говорится, что на эти деньги должны быть оказаны услуги  по оформлению мероприятия, по организации питания, по оснащению, сопровождению и обслуживанию церемонии торжественного открытия мероприятия, по фотосъемке мероприятия, по видеосъемке мероприятия, по приобретению, изготовлению товарно-материальных ценностей и по предоставлению транспортного средства. Дата подведения итогов определения поставщика состоится 3 февраля 2023 года.

NewsVo сделал запрос в правительство Вологодской области с просьбой пояснить, насколько целесообразно в настоящее время тратить на открытие ВологдАрены несколько сотен тысяч рублей.

В правительстве Вологодской области пояснили, что крытый каток с искусственным льдом «ВологдАрена» — социально значимый объект спортивной инфраструктуры регионы. Строительство ледового дворца велось больше двух лет в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«С даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в департамент физической культуры и спорта Вологодской области и СШОР „Витязь“ поступают многочисленные вопросы о дате открытия, начале работы спортивных групп, о возможности посещения ледовой арены вологжанами. Открытие ключевого спортивного объекта должно стать запоминающимся событием, своеобразной презентацией новых спортивных возможностей крытого катка. Организуя церемонию, департамент исходит из оптимального соотношения затрат и наполнения мероприятия», — пояснили в правительстве.

Там уточнили, что в торжественном открытии «ВологдАрены „примут участие дети —  хоккеисты, фигуристы, которые в перспективе будут заниматься в группах спортивной подготовки. Предусмотрено приглашение на открытие детей мобилизованных вологжан. 

Тэги: ВологдАрена

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