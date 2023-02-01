Астраханцев возмутили слова Вологодского губернатора о лидерстве региона по производству черной икры

Слова вологодского губернатора о черной икре возмутили астраханцев. Ранее Олег Кувшинников в разговоре с президентом России Владимиром Путиным сказал, что Вологодская область занимает первое место в России по производству черной икры, уточнив, что предприятие «Русский икорный дом» разводит реликтовую рыбу на прудах Череповецкой ГРЭС.

Такое заявление не понравилось астраханцам. Издание «Пункт А» обратило внимание на то, что слова вологодского губернатора могут не соответствовать действительности. Так за 2022 год три рыбоводческих хозяйства Вологодской области произвели 18,08 тонн черной икры. По данным Астраханьстата за неполный 2022 год предприятия Астраханской области произвели 19,566 тонн икры. В 2021 году производство икры, например, составило 23,08 тонн.