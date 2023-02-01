Астраханцев возмутили слова Вологодского губернатора о лидерстве региона по производству черной икры

01.02.2023 [Общество]

Слова вологодского губернатора о черной икре возмутили астраханцев. Ранее Олег Кувшинников в разговоре с президентом России Владимиром Путиным сказал, что Вологодская область занимает первое место в России по производству черной икры, уточнив, что предприятие «Русский икорный дом» разводит реликтовую рыбу на прудах Череповецкой ГРЭС.

Такое заявление не понравилось астраханцам. Издание  «Пункт А» обратило внимание на то, что слова вологодского губернатора могут не соответствовать действительности. Так за 2022 год три рыбоводческих хозяйства Вологодской области произвели 18,08 тонн черной икры. По данным Астраханьстата за неполный 2022 год предприятия Астраханской области произвели 19,566 тонн икры.  В 2021 году производство икры, например, составило 23,08 тонн. 

Астраханцы уверены, что никому свое лидерство не отдавали. 

Кроме того издания Астраханской области обратили внимание на то, что борьба за лидерство и качество между производителями черной икры в регионах возникает уже не первый раз.

 

Тэги: черная икра, производство

ТОП НЕДЕЛИ

Блогер Илья Варламов опубликовал видео «Вологда: русский север замерзает без газа | Газпром, чиновники и дрова для бабушек»
Муниципальный депутат из Череповецкого района сложил с себя полномочия, так как не хочет больше участвовать «в этой лицемерной системе»
В Вологде пенсионер за рулем автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину
В Вологде устанавливают личность женщины, погибшей в ДТП в микрорайоне Зеленый город
Булыжную мостовую XIX века на Советском проспекте в Череповце при реконструкции не сохранят
В ходе СВО погиб воспитатель кадетского класса 15-й школы города Вологды
В ходе СВО погиб житель Харовского района
В ходе СВО погиб вологжанин Андрей Голубев
80-летняя бабушка решила дойти пешком из Вологды в Тотьму
В Вологде на Козицинском кладбище похоронили двух бойцов ЧВК «Вагнер»

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Москве заочно приговорен к восьми годам колонии журналист Александр Невзоров
Губернатор Вологодской области подтвердил смерть шестерых мобилизованных в ходе СВО
450 тысяч планируют потратить власти Вологодской области на открытие «ВологдАрены»
В здании детского сада на улице Гоголя в Вологде произошёл пожар
Астраханцев возмутили слова Вологодского губернатора о лидерстве региона по производству черной икры
Российские пользователи при покупке подержанных телефонов чаще всего выбирают Apple iPhone
В Вытегорском районе лыжник утонул в реке Андома
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

5346
0
01.02.2023 [БлогоVO]

Ночной снежный Никольск. Вот где спряталась настоящая зима!

454
0
31.01.2023 [Обзор Прессы]

«Вы зачем хотите Россию расчленить?»

421
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика