В Вытегорском районе лыжник утонул в реке Андома

01.02.2023 [Происшествия]

В Вытегорском районе следователи проводят проверку по факту гибели 58-летнего местного жителя.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области, 31 января мужчина ушёл кататься на лыжах по реке Андома. Когда он не вернулся домой, родственники заявили о его пропаже.

«Его тело накануне вечером было извлечено спасательными подразделениями из реки Андома в д. Марино Вытегорского района. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины его смерти», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: лыжники, утонул, следователи, проверка

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