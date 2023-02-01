В Вологде велосипедистку оштрафовали на 300 рублей за повреждение чужого авто

01.02.2023 [Общество]

В Вологде суд привлёк местную жительницу к административной ответственности за повреждение чужого автомобиля «BMW X3»

Установлено, что инцидент произошёл днём 10 октября. Паркуя машину, женщина-водитель почувствовала удар и увидела женщину, которая била велосипедом по её авто.

«Вологжанка попыталась выйти из автомобиля, но женщина два раза ударила колесом своего велосипеда о водительскую дверь. На вопрос потерпевшей „Что случилось?“, женщина ответила, что она ее чуть не сбила машиной. Вологжанка хотела снять конфликт на свой телефон iPhone 13, но велосипедистка выхватила его из рук и бросила на асфальт», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Велосипедистка не согласилась в предъявленным обвинением и сказала, что машина должна была пропустить её при въезде во двор. Она также пояснила, что сотрудников ГИБДД не вызвала потому, что торопилась на работу и не совершала никаких действий в отношении имущества потерпевшей. Суд назначил её наказание в виде штрафа в 300 рублей.

«В материалах дела имеется копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества), поскольку не установлена значительность причиненного ущерба», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

Постановление не вступило в законную силу и сейчас обжалуется.

Тэги: повреждение имущества, велосипедист, автомобиль, суд, штраф

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