В Судском сельском поселении подрядчик отказался продлевать договор на расчистку дорог

В Судском сельском поселении Череповецкого района подрядчик отказался продлевать договор на расчистку дорог прямо посреди зимы.

Об этом рассказала глава поселения Танзела Хохлова.

«Хочу обратиться к жителям Судского поселения по поводу расчистки дорог от снега. Я читаю все ваши обращения, всю критику, ответить на все сообщения не получается в силу загруженности. Ситуация с расчисткой дорог действительно сложная. Договор у подрядчика заключен с администрацией района. Весь январь дороги чистились, но оплачивать эти работы район решил только во второй половине февраля. Подрядчик пошел на принцип и отказался продлевать договор», — сообщила глава.