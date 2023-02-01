Хоккеисты череповецкой «Северстали» второй раз в сезоне обыграли магнитогорский «Металлург»

01.02.2023 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой «Северстали» второй раз в сезоне обыграли магнитогорский «Металлург».

Команды уже встречались в начале сентября на поле соперника, и тогда череповчане, проигрывая 0:3 в третьем периоде, смогли сравнять счёт, а в овертайме вырвали победу со счётом 4:3. Героем того матча стал Александр Петунин, оформивший дубль.

На этот раз игра пошла по другому сценарию, первое же удаление гостей на третьей минуте матча, череповчане превратили в гол Руслана Абросимова. После чего магнитогорцы перехватили инициативу по игре, но не по счёту. Павел Денисов прямым броском с дальнего пятачка делает счёт 2:0.

На старте второго периода Макар Хабаров увеличил преимущество череповчан до трех шайб. После чего тренерский штаб «Металлурга» решается на замену вратаря, и вместо Василия Кошечкина вышел Эдвард Паскуале. Но и канадец не долго оставался «сухим», Спустя минуту с небольшим Давид Думбадзе делает счёт 4:0. Во всех четырех шайбах поучаствовал Руслан Абросимов, у нападающего «Северстали» 4 очка, гол и три результативных передачи.

В заключительной двадцатиминутке гости получив большинство смогли отыграть одну шайбу, играя в формате 6×4, но не более того. 4:1, череповчане второй раз в сезоне обыграли двукратных обладателей Кубка Гагарина.

«Хороший мастеровитый соперник. Счёт не по игре. Моменты были с обеих сторон. У нас сегодня была хорошая реализация. Плюс самоотверженная игра, много на себя переловили. Свой пятак подчищали, где надо. Спасибо болельщикам за звёздное небо в конце матча. Всех с победой», — сказал после матча главный тренер череповчан Андрей Разин.

Череповчане после этой победы набирают 60 очков и занимают 7-ю строчку Западной конференции, обходя минское «Динамо» и московский «Спартак», который накануне проиграл худшей команде Лиги, которая потеряла все шансы на плей-офф, ХК «Сочи» — 3:4. «Жёлто-чёрные» следующий свой матч проведёт 3 февраля, в этот день «Северсталь» примет ярославский «Локомотив».

Тэги: хоккей

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