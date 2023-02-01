В Вологодской области ДТП чаще всего совершают мужчины в возрасте от 35 до 45 лет

Начальник областного ГИБДД Денис Воробьев рассказал, кто в регионе чаще всего совершает ДТП. Оказалось, что это мужчины в возрасте от 35 до 45 лет на иномарках.

По данным ГИБДД за 12 месяцев прошлого года на территории региона на 1,8% снизилось количество ДТП — с 1340 до 1315 случаев. Количество пострадавших также незначительно уменьшилось — с 1786 до 1738 человек. Количество ДТП с участием пьяных водителей сократилось на 10,1%.

Чаще всего в ДТП попадают мужчины в возрасте от 35 до 45 лет, имеющие стаж управления от 10 до 20 лет, управляющие легковым автомобилем иностранного производства, проживающие в городах Вологда, Череповец и других субъектах РФ. В основном, такие мужчины нарушают скоростной режим и встречаются на федеральных трассах. На дорогах регионального значения основные виновники — мужчины 30-40 лет или 60-70, не имеющие права управления (30%) или имеющий стаж до 10 лет (54%).