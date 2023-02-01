Вологжане смогут увидеть невооруженным глазом Зеленую комету

Зеленая комета C/2022 E3 (ZTF), которая в последний раз пролетала недалеко от Земли 50 000 лет назад, вновь максимально приблизилась к нашей планете. Максимальное сближение с Землей произойдет 1 февраля 2023 года на расстоянии 0,28 астрономических единиц или 42 млн км. Диаметр кометы около километра, цвет — зеленый, хвост — желтый.

Комета была открыта в марте 2022 года. Траектория полета этого небесного тела лежит между ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой. Прекрасные условия для наблюдения имеют жители России и всех стран Северного полушария. И если не будет городской засветки, то она будет видна даже невооруженным глазом.