В Шекснинском районе легковушка столкнулась с большегрузом, два человека погибли

В Шекснинском районе на федеральной трассе столкнулись легковая машина «Лада Веста» и большегруз МАН.

Происшествие случилось около 22:35 31 января на 97 км автодороги Вологда — Новая Ладога.

«По предварительным данным, автомобиль Лада Веста столкнулся с грузовиком МАН с полуприцепом, которым управлял водитель 1987 г. р. В результате ДТП погибли мужчина, управлявший легковушкой, и его пассажирка — девочка. Девушка и мужчина, так же ехавшие в Ладе, получили травмы и были госпитализированы. На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают личности участников ДТП», — уточняют в УМВД России по Вологодской области.

Позже сообщили, что госпитализированный молодой человек от полученных травм скончался в больнице.