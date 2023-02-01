В Шекснинском районе на федеральной трассе столкнулись легковая машина «Лада Веста» и большегруз МАН.
В Шекснинском районе легковушка столкнулась с большегрузом, два человека погибли
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