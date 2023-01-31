Приемную семью для гигантского паука ищут в Вологодской области

31.01.2023 [Общество]

Приемную семью для гигантского паука ищут в Вологодской области.

Сотрудники экофермы в Борисово, что под Череповцом опубликовали в социальной сети просьбу найти приемную семью для гигантского паука.

- Нужна срочно помощь. Мужчина сдавал квартиру девушке. Она съехала и оставила террариум с большим пауком. Уже неделю не выходит на связь. Он боится, что паук погибнет предложил нам забрать, но мы тоже не знаем что с ним делать, как содержать, - говорится в сообщении.

Сотрудники экофермы обращаются к посетителям за советом, что можно сделать или найти приемную семью для паука.

Тэги: насекомые, дикие животные

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