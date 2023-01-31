Как помочь детям полюбить книги расскажут родителям в Вологде 11 февраля

31.01.2023 [Культура]

Встреча «Радость чтения. Как помочь детям полюбить книги» пройдет в Вологде 11 февраля.

Проведет ее мама троих читающих детей, редактор, педагог и книжный блогер Мария Минаева. 

– Я занимаюсь детской литературой уже 5 лет: постоянно читаю книги для разных возрастов, пишу обзоры, общаюсь с родителями и педагогами. Читаю лекции о детском чтении и консультирую. Редактирую и составляю книги. Я поняла, что пришло время делиться опытом не только в интернете, – говорит Мария.

Мария расскажет и обсудит с пришедшими на встречу родителями, откуда берется и как работает детский интерес, как он уживается с гаджетами, что могут сделать родители на пути ребенка к книге.

– Выясним, какие ошибки совершают взрослые и как их избежать, – добавляет автор мероприятия.

Встреча пройдет в субботу, 11 февраля, в 11:00 в конференц-зале на 2-м этаже гостиницы «Вологда» по адресу: Вологда, Мира, 92.

Тэги: чтение, книги, дети, родители

ТОП НЕДЕЛИ

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии
Блогер Илья Варламов опубликовал видео «Вологда: русский север замерзает без газа | Газпром, чиновники и дрова для бабушек»
Муниципальный депутат из Череповецкого района сложил с себя полномочия, так как не хочет больше участвовать «в этой лицемерной системе»
В Вологде ночью горел завод СКДМ
В Вологде пенсионер за рулем автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину
В Вологде осужден за посредничество в передаче взятки пенсионер МВД
В Вологде устанавливают личность женщины, погибшей в ДТП в микрорайоне Зеленый город
Булыжную мостовую XIX века на Советском проспекте в Череповце при реконструкции не сохранят
80-летняя бабушка решила дойти пешком из Вологды в Тотьму
В Череповце присяжные оправдали мужчину, избившего до смерти случайного прохожего

Похожие новости

Новый книжный дискуссионный клуб откроется в Вологде

Принять участие в нём сможет бесплатно любой желающий

1171
0

В Вологде объявили конкурс комиксов о любви к чтению

Работы принимаются в юношеском центре имени Тендрякова до 30 апреля 2019 года включительно

1206
0

Победители областного этапа конкурса чтецов «Живая классика» получат путевки в «Артек»

Финал  соревнований проходит сегодня в областной библиотеке

2711
0

До конца года школьники Вологды могут взять в библиотеках книги из «Почетного списка IBBY»

В список вошли «Зимняя девочка» Сергея Иванова, «Приключения Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла в переводе Леонида Яхнина, «Вирус ворчания» Сергея Махотина и другие

1857
0

«Читающие автобусы» будут ездить по улицам Вологды 24 мая

В их салонах разместят информационные баннеры о вологодских писателях-юбилярах и прочтут их стихи

3003
0

В Вологде и Череповце пройдет отборочный тур чемпионата по чтению вслух

Задача участников – артистично и грамотно прочитать незнакомый отрывок. По итогам, победители из 111 городов исполнят сонеты Шекспира в Москве

2791
0

Два «читающих автобуса» будут ездить по Вологде 24 мая

Пассажиры маршрутов № 15 и 19 узнают интересные факты из истории русской и мировой словесности и смогут почитать книгу из передвижной библиотеки

2625
0

Вологодскую область признали одним из самых читающих регионов России

В списке также Москва, Ненецкий автономный округ, Новгородская, Орловская и Саратовская области, Башкортостан и Якутия

2370
1

Вологжане будут читать книги с известными людьми

В областной библиотеке имени Бабушкина стартует литературный конкурс "Читаем с ..."

4932
0

Юная вологжанка возглавила десятку самых читающих школьников России

17-летняя Карина Лобанова прочитала 994 книги за год

2614
4

В одной из школ Вологодской области детям запретили читать журнал "Вокруг света"

В выпуске журнала за 2006 год есть реклама табачной и алкогольной продукции, поэтому такие журналы дети читать не должны, говорят в прокуратуре

21653
17

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Для абонентов билайн доступ к VK Музыке стал еще выгоднее
Приемную семью для гигантского паука ищут в Вологодской области
Как помочь детям полюбить книги расскажут родителям в Вологде 11 февраля
Генпрокурор РФ заявил о возвращении домой более девяти тысяч незаконно мобилизованных
В Никольске пьяный мужчина зашел в чужой дом и поджег его
Жители Благовещенья, дети которых ходят из школы обедать в жилой дом, не могут добиться полноценной столовой от чиновников
В Вологде по факту гибели женщины, упавшей в ручей, возбуждено уголовное дело
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

5147
0
30.01.2023 [БлогоVO]

Детско-юношеская спортивная школа боевых искусств. Вот такое безобразие из года в год происходит при таянии снега, дожде

503
0
31.01.2023 [Обзор Прессы]

«Вы зачем хотите Россию расчленить?»

110
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика