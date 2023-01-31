Как помочь детям полюбить книги расскажут родителям в Вологде 11 февраля

Встреча «Радость чтения. Как помочь детям полюбить книги» пройдет в Вологде 11 февраля.

Проведет ее мама троих читающих детей, редактор, педагог и книжный блогер Мария Минаева.

– Я занимаюсь детской литературой уже 5 лет: постоянно читаю книги для разных возрастов, пишу обзоры, общаюсь с родителями и педагогами. Читаю лекции о детском чтении и консультирую. Редактирую и составляю книги. Я поняла, что пришло время делиться опытом не только в интернете, – говорит Мария.

Мария расскажет и обсудит с пришедшими на встречу родителями, откуда берется и как работает детский интерес, как он уживается с гаджетами, что могут сделать родители на пути ребенка к книге.

– Выясним, какие ошибки совершают взрослые и как их избежать, – добавляет автор мероприятия.

Встреча пройдет в субботу, 11 февраля, в 11:00 в конференц-зале на 2-м этаже гостиницы «Вологда» по адресу: Вологда, Мира, 92.