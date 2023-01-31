В Никольске пьяный мужчина зашел в чужой дом и поджег его

В Никольске суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в поджоге. Незадолго до преступления он освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство.

«Вечером 21 октября 2022 года нетрезвый житель Никольского района, находясь возле чужого деревянного дома, расположенного в д. Есипово, обнаружил, что навесной замок на входной двери не заперт на ключ. Мужчина снял замок и вошел внутрь дома, где при помощи спичек поджег сухую траву и бросил ее на сеновал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сумма ущерба от его действий составила 150 тысяч рублей. Мужчина признал вину. С учётом рецидива преступлений ему назначили наказание в виде одного года и восьми месяцев колонии строгого режима. С него также взыскали компенсацию ущерба в пользу потерпевшей.