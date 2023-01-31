Для абонентов билайн доступ к VK Музыке стал еще выгоднее

31.01.2023 [Новости компаний]

Миллионы треков, персональные рекомендации и эксклюзивные альбомы — все это есть в стриминговом сервисе VK Музыка, который теперь доступен клиентам билайна по специальной цене в 99 рублей за месяц.

Оформить подписку на VK Музыку можно в мобильном приложении билайна — это очень удобно, ведь деньги будут списаны прямо со счета мобильного телефона. Подключив сервис, вы сможете слушать свою любимую музыку с заблокированным экраном, без рекламы и даже тогда, когда у вас нет доступа к интернету.

Предложение о подписке за 99 рублей в месяц доступно до 20 февраля 2023 года. При оформлении подписки специальная цена будет предоставляться первые 90 дней пользования сервисом, по окончании этого периода стоимость подписки увеличится до 159 рублей в месяц.

Быстрый переход к оформлению подписки на VK Музыка доступен по ссылке 

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Тэги: билайн, музыка

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