В Череповце двоих поваров детского сада задержали за кражу продуктов

31.01.2023 [Происшествия]

В Череповце двоих поваров детского сада задержали за кражу продуктов, сообщает официальный сайт города.

«Инцидент произошел днем 30 января. После смены два работника столовой пытались вынести из сада пакеты с продуктами. Их остановила администрация при поддержке сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

В сумках нашли фрукты, рис, курицу, масло, котлеты и тесто. Кроме того, в здании пищеблока нашли ещё один пакет с продуктами.

«Продукты изъяты и возвращены в детский сад. Решаем с обращением в полицию. По поручению мэра в образовательных учреждениях проводятся проверки, не выносят ли сотрудники пищеблоков продукты», — рассказала cherinfo начальник управления образования Мария Барабанова.

Стоимость изъятых продуктов составила около 3500 рублей.

Тэги: столовая, детский сад, повары, кража, продукты

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