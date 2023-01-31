В Вологде ищут водителя, который скрылся с места ДТП на улице Чернышевского

31.01.2023 [Происшествия]

В Вологде полицейские ищут водителя, который скрылся с места аварии на улице Чернышевского.

ДТП произошло у дома № 93 30 января в 7:40. Установлено, что разыскиваемый за рулём неустановленной машины столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением 47-летнего мужчины. От удара иномарку отбросило на стоявший рядом автомобиль «Лада Гранта».

Водитель «Гранты» не пострадал, а водитель «Фольксвагена» обратился в больницу с ушибами. Ему назначено амбулаторное лечение, сообщает городской отдел ГИБДД.

Тэги: ДТП, авария, пострадал человек, розыск
Фото отдела ГИБДД по городу Вологде

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