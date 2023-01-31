Житель Сямженского района подозревается в краже машины в Вологде

31.01.2023 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу автомобиля ВАЗ-2107, принадлежащего 23-летнему местному жителю.

Потерпевший рассказал, что машина была припаркована во дворе его дома на улице Гагарина. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался 32-летний житель Сямженского района.

«Мужчина рассказал, что на автобусе приехал в Вологду погостить у знакомых. Прогуливаясь по городу, во дворе одного из домов на ул. Гагарина он увидел незапертый ВАЗ-2107. Злоумышленник запустил двигатель транспортного средства и поехал домой. Позже автомобиль сгорел, поэтому мужчина сдал его в пункт приема металла за 3 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тэги: автокражи, кража, автомобиль, уголовное дело
Видео пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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