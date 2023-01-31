Президент России поддержал проект реставрации Вологодского кремля.
Владимир Путин по видеосвязи обсудил с губернатором региона планы подготовки к 880-летию Вологды.
К этой дате планируется завершить масштабные работы по реставрации историко-архитектурного ансамбля Вологодского кремля.
– Глава региона рассказал Владимиру Путину, что научно-проектная документация по сохранению всех объектов ансамбля Вологодского кремля уже разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы. К комплексным научным исследованиям привлекли более 70 различных специалистов, которые предложили проектные решения по сохранению памятника и созданию на территории музея-заповедника различных функциональных зон, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
Стоимость работ с учетом благоустройства территории составляет свыше 4 млрд рублей.
– Красивый ансамбль, конечно. Я поручу Администрации, чтобы вместе с вами, со всеми заинтересованными ведомствами проработали этот вопрос. Конечно, надо помогать, – отметил Президент Владимир Путин.
880-летие Вологда отметит в 2027 году. Реставрацию планируется завершить к этой дате.
Сохранить стены уникального объекта культурного наследия федерального значения поможет модернизация транспортной инфраструктуры города, говорится в пресс-релизе.
Для этого планируется создать в городе малое транспортное кольцо.
– Система дорог в Вологде имеет радиальную структуру, все автомобильные пробки концентрируются в центре города, у стен нашего древнего Вологодского кремля. Чтобы разгрузить центральные улицы, было принято решение разработать проектно-сметную документацию на строительство новых улиц и мостов, которые сформируют транспортное кольцо в Вологде, – доложил губернатор президенту.
Первый этап этого проекта уже реализуется: заканчивается строительство улицы поэта Романова, также получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство моста в створе улицы Некрасова.
Сейчас готовится проектно-сметная документация по второму этапу – это мост в створе Флотского переулка. Также планируется построить участок Белозерского шоссе для прямого выезда на федеральную трассу А-119.
– Чтобы не допустить транспортного коллапса при строительстве таких крупных объектов в Вологде, в третий этап организации транспортного кольца предлагается выделить работы по строительству участков улиц Кирова и Говоровский проезд с новым путепроводом над железнодорожными путями. Попросил Президента поддержать поэтапную реализацию и этого крупнейшего проекта. Заручившись поддержкой главы государства, мы обязательно его реализуем, – сказал губернатор.