6 февраля мэр Вологды в прямом эфире ответит на вопросы, поступившие в ходе Публичного отчета

31.01.2023 [Общество]

6 февраля Мэр Вологды в прямом эфире ответит на вопросы, поступившие в ходе Публичного отчета

Видеоролики по различным сферам деятельности в рамках Публичного отчета мэра Вологды за 2022 год выходят на странице Сергея Воропанова в социальной сети. Вологжане уже познакомились с результатами работы в сфере экономики, градостроительства, молодежной политики, культуры, физкультуры, строительства и ремонта дорог. Эти видеоотчеты набрали более 805 тысяч просмотров. В течение недели также будут подведены результаты работы по образованию, городскому хозяйству и работе с населением.  

Вологжане могут подключиться к обсуждению итогов года, задавать вопросы и высказывать свои предложения. На данный момент поступило более 300 вопросов.

«Более 50% вопросов приходят по теме городского хозяйства, 10% — по теме градостроительства, 19% — по теме физической культуры и спорта, 9% — по теме экономики, в среднем по 7% вопросов посвящены финансам, образованию, здравоохранению и так далее. На большую часть вопросов ответы уже даны. Но на наиболее популярные  и актуальные я отвечу в ходе отдельного прямого эфира. Он пройдет в следующий понедельник, 6 февраля, в 19.30. Принял решение провести эфир в вечернее время, чтобы присоединиться к нему могло как можно больше вологжан», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Направить свой вопрос можно любым удобным из перечисленных способов: в комментариях под роликами, на сайте sergeyvoropanov.ru, позвонив в сфдд-центр по телефону 8-800-302-16-17 или заполнив бланк, вырезанный из газеты Вологда. РФ. Бланк можно принести в редакцию издания по адресу: ул. Козленская, д. 11.

Итоговый эфир в рамках Публичного отчета пройдет на странице мэра Вологды Сергея Воропанова в социальной сети. Вологжане смогут задать свои вопросы и в комментариях в режиме онлайн.Публичный отчёт стартовал 16 января, он проходит в формате видеороликов по 9 темам

Тэги: публичный отчет, мэр вологды

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